Екологичният отпечатък на центровете за данни вече се равнява на този на някои от най-големите държави в света

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Асошиейтед Прес отразява нов доклад на Университета на ООН, в който се констатира, че екологичният отпечатък на центровете за данни вече се равнява на този на някои от най-големите държави в света.

Добавя се, че докладът прогнозира, че потреблението им на вода и енергия ще се удвои само за четири години, тъй като използването на изкуствен интелект нараства.

Ройтерс добавя, че през 2025 г. центровете за данни са консумирали 448 тераватчаса (TWh) електроенергия в световен мащаб, което е повече от цяла Саудитска Арабия. Агенцията продължава, че те също така са консумирали около 4,5 трилиона литра вода, като са генерирали 189 милиона тона CO2.

The Independent съобщава, че енергийното търсене на центровете за данни може да се удвои до 945 TWh до 2030 г. - достатъчно, за да се захранват всички 1,3 милиарда души в Субсахарска Африка за повече от пет години.

Agence France-Presse цитира Каве Мадани, директор на Института за вода, околна среда и здраве към Университета на Обединените нации, който казва: "Това, което показваме тук, вероятно е само върхът на айсберга. Трябва да изискваме повече прозрачност. Трябва доставчиците да предоставят тази информация."