Нашата страна е едно от малкото "бели петна" на картата на света, в които месецът е бил с около обичайните температури

166 Снимка: Copernicus EU

Данните, публикувани от Службата за климатичните промени "Коперник" (C3S) в навечерието на 31-вата Конференция на ООН по изменението на климата (COP31), показват, че октомври 2026 г. е бил най-топлият октомври, регистриран някога в световен мащаб.

Средната глобална температура на въздуха на повърхността достигна 15,35 °C, което е с 0,90 °C над средната стойност за периода 1991-2020 г. и с 1,75 °C над приблизителното ниво от доиндустриалната епоха (1850-1900 г.). Октомври беше също така третият пореден месец с температури, надвишаващи с повече от 1,5 °C нивото от доиндустриалната епоха.

Снимка: Copernicus EU

Тази визуализация показва колко температурите на въздуха на повърхността през октомври 2026 г. са се различавали от средната стойност за периода 1991-2020 г. Тя се основава на данни от ERA5 - набор от данни на C3S, създаден чрез комбиниране на наблюдения от целия свят с моделирани данни за оценка на глобалните метеорологични и климатични условия от 1940 г. насам.

Температурите бяха с над 7 °C над средните стойности в части от Западна Антарктида, а по-топли от средните условия засегнаха също части от северна Канада, източна Африка и Близкия изток. За сметка на това температурите бяха под средните стойности в Гренландия и голяма част от южна Южна Америка.

Нашата страна е едно от малкото "бели петна" на картата на света, в които месецът е бил с около обичайните температури

Конференцията COP31 се провежда в Анталия, Турция, от 9 до 20 ноември 2026 г. Докато делегатите обсъждат мерките за борба с климатичните промени, тези данни допълват дългосрочния архив, използван за оценка на глобалното затопляне.

#CopernicusEU предоставя набори от данни за климата, които помагат на учените, политиците и обществеността да наблюдават последиците от климатичните промени и да оценяват тенденциите в температурите спрямо международните климатични цели.