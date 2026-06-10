Група учени за изследвали по-прецизно твърденията за конкретен брой жертви и се оказало, че не всички могат да бъдат "приписани" на горещините

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Това е впечатляващо число, като за мнозина не е ясно какво точно означава то.

Група учени били публикували статия по този въпрос в GeoHealth, като били използвали смъртността, свързана с жегата в Тексас, за да илюстрират проблема.

Авторите на изследването се запитали дали това бил броят на хората, загинали в резултат на екстремната жега, или приносът на климатичните промени към нея. Друга хипотеза била, че това е броят на смъртните случаи над това, което бихме очаквали през едно нормално лято, или пък нещо друго.

Ако искаме да разберем точното въздействие на климатичните промени върху смъртността при хората, трябва да бъдем прецизни относно това, което всъщност се измерва.

Връзката между средната дневна температура и дневната смъртност била крива във формата на буквата U. Температурата, при която се наблюдавал минимален брой смъртни случаи (често наричана оптимална температура или OT), била около 21 °C в повечето места.

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Смъртността се увеличавала, когато температурата се отклонявала от оптималната към по-високи или по-ниски стойности.

Въпросното европейско заглавие за 62 000 смъртни случая било резултат именно от този метод. Проблемът бил, че много от тези смъртни случаи, свързани с жегата, се случвали при температури от 24 °C, 27 °C или 29 °C — температури, които никой не би сметнал за екстремни.

Макар броят на смъртните случаи в такива дни да бил малък, те се срещали често и затова доминирали в общия брой на случаите, свързани с жегата.

Така че по-голямата част от това, което този метод отчитал, всъщност не се отнасяла до горещи вълни или рекордни температури, а било просто... лято.

Това означавало също, че заглавието на CNN било погрешно: по-голямата част от тези 62 000 смъртни случая не били причинени от екстремни температури и много от тях биха настъпили, дори ако лятото било меко.

За Тексас, използвайки този метод, авторите били изчислили приблизително 1130 смъртни случая годишно (за периода 2010-2023 г.) — около 2,2% от всички смъртни случаи през лятото.