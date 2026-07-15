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Камарата на представителите на САЩ снощи прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината, предаде Ройтерс.

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С 308 гласа "за" срещу 117 "против" законопроектът бе приет и бе изпратен за разглеждане в Сената на САЩ.

Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроектът бъде одобрен и от горната камара на американския законодателен орган, часовниците в САЩ няма да се върнат към стандартното време през ноември.

Мярката включва и възможност отделните щати да имат правото да избират дали да се придържат за постоянно към лятното часово време или към стандартното.

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