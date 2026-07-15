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Министерството на околната среда и водите (МОСВ) откри национална кампания "Пази зеленото утре", която цели да превърне превенцията на горските пожари в обща кауза. Началото дадоха министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева, която ще бъде първият посланик на инициативата. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

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Предвижда се специална поредица "30 секунди за природата", в която с кратки видеа в социалните мрежи спортисти, учени, експерти, доброволци и хора ще показват с личния си пример, че опазването на природата започва от всеки от нас. Кампанията ще продължи през целия пожароопасен сезон. Видеата ще съчетават силни лични истории, практични съвети и послания, насочени към една проста, но важна истина – повечето горски пожари могат да бъдат предотвратени, казаха от МОСВ. Всяка изгасена цигара, всеки незапален огън и всяко навременно обаждане могат да спасят не само дървета, а цели екосистеми, диви животни и природно богатство, създавано десетилетия, допълниха от министерството.

Росица Карамфилова и Верадина Начева се обединиха около мнението, че всеки голям горски пожар започва с една малка искра. "Нека заедно запалим искрата на отговорността, а не огъня в гората. Пази зеленото утре" е посланието, което отправят министърът е посланикът на каузата. По думите на Карамфилова опазването на българските гори започва много преди възникването на пожар – с вниманието, отговорността и решенията, които всеки човек взема всеки ден. Тя връчи специално отличие на Верадина Начева и изрази надежда, че ще вдъхнови хиляди хора да се включат в каузата за опазването на българските гори.

"Верадина е съвременен будител. Тя е искрата, с която искаме да запалим обществената енергия за опазването на природата – не огън, който унищожава горите, а вдъхновение, което обединява", заяви министърът.

Начева благодари за отличието, отбелязайки, че приема участието си в инициативата като голяма чест и още по-голяма отговорност. "Планината ме е научила да уважавам природата, защото тя винаги ти отвръща така, както се отнасяш към нея. Ако с тази кампания успеем да запалим повече хора да пазят горите и да предотвратим дори един пожар, това ще бъде най-ценната награда", каза тя.

Верадина Начева е главен експерт в отдел "Мониторинг на биологичното разнообразие и горските екосистеми" в дирекция "Мониторинг на околната среда" в Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ. Докторант e по фитоценология към Билогическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

До дни Главна дирекция (ГД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) ще разполага с общо 84 дрона, които ще подпомагат наблюдението и оценката на обстановката при горски пожари, съобщи по-рано днес директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов .

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