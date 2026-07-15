Кампанията „Пази зеленото утре“ на екоминистерството обединява усилия за превенция на горските пожари
МОСВ стартира кампанията „Пази зеленото утре“ за превенция на горските пожари с посланик Верадина Начева и видеа с лични примери и съвети през сезона
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) откри национална кампания "Пази зеленото утре", която цели да превърне превенцията на горските пожари в обща кауза. Началото дадоха министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева, която ще бъде първият посланик на инициативата. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.
Още по темата
Предвижда се специална поредица "30 секунди за природата", в която с кратки видеа в социалните мрежи спортисти, учени, експерти, доброволци и хора ще показват с личния си пример, че опазването на природата започва от всеки от нас. Кампанията ще продължи през целия пожароопасен сезон. Видеата ще съчетават силни лични истории, практични съвети и послания, насочени към една проста, но важна истина – повечето горски пожари могат да бъдат предотвратени, казаха от МОСВ. Всяка изгасена цигара, всеки незапален огън и всяко навременно обаждане могат да спасят не само дървета, а цели екосистеми, диви животни и природно богатство, създавано десетилетия, допълниха от министерството.
Росица Карамфилова и Верадина Начева се обединиха около мнението, че всеки голям горски пожар започва с една малка искра. "Нека заедно запалим искрата на отговорността, а не огъня в гората. Пази зеленото утре" е посланието, което отправят министърът е посланикът на каузата. По думите на Карамфилова опазването на българските гори започва много преди възникването на пожар – с вниманието, отговорността и решенията, които всеки човек взема всеки ден. Тя връчи специално отличие на Верадина Начева и изрази надежда, че ще вдъхнови хиляди хора да се включат в каузата за опазването на българските гори.
"Верадина е съвременен будител. Тя е искрата, с която искаме да запалим обществената енергия за опазването на природата – не огън, който унищожава горите, а вдъхновение, което обединява", заяви министърът.
Начева благодари за отличието, отбелязайки, че приема участието си в инициативата като голяма чест и още по-голяма отговорност. "Планината ме е научила да уважавам природата, защото тя винаги ти отвръща така, както се отнасяш към нея. Ако с тази кампания успеем да запалим повече хора да пазят горите и да предотвратим дори един пожар, това ще бъде най-ценната награда", каза тя.
Верадина Начева е главен експерт в отдел "Мониторинг на биологичното разнообразие и горските екосистеми" в дирекция "Мониторинг на околната среда" в Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ. Докторант e по фитоценология към Билогическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
До дни Главна дирекция (ГД) "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) ще разполага с общо 84 дрона, които ще подпомагат наблюдението и оценката на обстановката при горски пожари, съобщи по-рано днес директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов .