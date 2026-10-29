Китай и ЕС се ангажират със сътрудничество в областта на климата
Двете страни са обсъдили опазването на глобалното биологично разнообразие, замърсяването с пластмаса и предстоящата климатична конференция COP31
Хуан Рунцю, министър на екологията и околната среда на Китай, потвърди ангажимента на страната за "задълбочаване на сътрудничеството" с ЕС по важни въпроси, включително климатичните промени, в рамките на COP17 в Армения, съобщава държавният вестник "China Daily".
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Добавя се, че двете страни са обсъдили опазването на глобалното биологично разнообразие, замърсяването с пластмаса и предстоящата климатична конференция COP31.
Икономическият информационен портал BJX News съобщава, че ЕС е отменил антидъмпинговите и изравнителните мита върху вноса на слънчево стъкло от Китай.
Bloomberg посочва, че ЕС търси следващите сектори, в които да преговаря с Китай, след като беше постигнато споразумение относно хибридните автомобили. Базираният в Хонконг вестник "South China Morning Post" посочва, че производството на китайски електромобили в Европа е довело до 46-процентен скок в износа на литиево-йонни батерии от Китай към ЕС за периода януари-септември.
А "Financial Times" пише: "Китайски производител на вятърни турбини изгражда европейска защитна стена срещу Пекин."