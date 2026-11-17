Причината за това засега е неясна, а другите държави, които обмислят да бъдат домакини, са Узбекистан, Южна Корея, Индонезия и Тайланд

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Китай е решил да не бъде домакин на COP33 след "месеци на обсъждания", съобщава "Гардиън".

Изданието добавя, че причината за това решение е неясна"и че сред другите държави, които обмислят да бъдат домакини, са Узбекистан, Южна Корея, Индонезия и Тайланд.

Междувременно Китай и Турция подписаха предварително споразумение за инвестиция от страна на Китай в размер на около 15 млрд. долара за изграждане на слънчеви и вятърни електроцентрали с обща мощност от 7 000 мегавата в Турция, съобщава "Ройтерс".

По време на среща с турския президент Реджеп Ердоган Хан заяви, че Китай е готов да работи с Турция, за да осигури успеха на COP31, съобщава държавната информационна агенция "China News Service".

На COP31 китайският вицепрезидент Хан Чжън предложи развитите страни да поемат водеща роля в намаляването на емисиите и да изпълнят ангажиментите си за финансиране на мерки за борба с климатичните промени, съобщава базираният в Сингапур вестник "Lianhe Zaobao". Пълният текст на речта му е публикуван от държавната информационна агенция "Xinhua".

От друга страна, министърът на околната среда Хуан Рунцю заяви, че Китай подкрепя и помага на други развиващи се страни да подобрят капацитета си за управление на климата в рамките на възможностите си, съобщава базираното в Шанхай издание "The Paper".

Заместник-министърът на околната среда Ли Гао заяви, че Китай ще реализира съвместно с секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (UNFCCC) програма за лидерство в действията за климата в страните от "лобалния юг.

Вестникът "Global Times", подкрепян от държавата, посочва, че китайските продукти за чиста енергия са спечелили "световна похвала" на COP31 за това, че стимулират прехода към нисковъглеродна икономика.

В коментар за вестника "People"s Daily", свързан с Комунистическата партия, Чен Данхун, служител в китайското министерство на природните ресурси, написа, че продължаващото глобално затопляне допринася за "чести екстремни метеорологични явления и природни бедствия", което налага създаването на по-устойчив глобален щит за сигурност срещу бедствия.