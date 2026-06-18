Поставя се акцент на политиката за намаляване на използването на въглища

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Китай публикува тригодишен план за действие, целящ ускоряване на модернизацията за енергоспестяване и намаляване на въглеродните емисии в ключови индустрии, съобщава държавната информационна агенция "Синхуа".

Според нея усилията ще се съсредоточат върху девет сектора с високо енергопотребление и въглеродни емисии, включително стоманодобив, електролитен алуминий, нефтопреработка, производство на метанол и електропроизводство на въглища.

Новият план, обявен от най-висшата агенция за икономическо планиране - Националната комисия за развитие и реформи (NDRC) - и други ведомства, е предназначен да "разшири ефективните инвестиции, насърчи модернизирането на промишлеността, подпомогне нови двигатели на зеленото развитие и подкрепи целта на страната за достигане на пик на въглеродните емисии", съобщава специализираното информационно издание BJX News.

BJX News публикува обяснителна статия, в която се посочва, че ключовите индустрии са основните приоритети на Китай за "подобряване на енергийната ефективност, намаляване на използването на въглища и съкращаване на въглеродните емисии".

Политиката беше обявена по време на откриването на Националната седмица за популяризиране на енергоспестяването 2026, съобщава "Синхуа", като добавя, че 11 предприятия от ключовите сектори са поели "ангажименти за енергоспестяване и намаляване на въглеродните емисии" през периода на 15-ия "петгодишен план".