Основният фактор, според китайските климатолози, е промяната на климата

95 Източник: www.pivotalweather.com

Китай: Екстремните метеорологични явления ще продължат да бъдат чести през тазгодишния сезон на наводненията, като ще има както значителни суши, така и наводнения

Министерството на управлението при извънредни ситуации на Китай заяви вчера, че страната вероятно ще преживее "повече от средното количество екстремни метеорологични явления през тазгодишния основен сезон на наводненията", като ще има както суши, така и наводнения, съобщава бизнес медията Jiemian.

Шен Жанли, говорител на министерството, заяви, че пет големи реки могат да бъдат засегнати от "тежки наводнения", като добави, че броят и интензивността на тайфуните също може да бъдат над средните стойности, посочва изданието.

Държавният вестник "Guangming Daily" цитира Чен Лиджуан, синоптик от Националния климатичен център на Китай, който казва, че екстремните метеорологични явления ще станат по-"чести, интензивни и широко разпространени", като основният фактор за това е климатичната промяна.

Междувременно китайският метеорологичен агент, базиран на изкуствен интелект, MAZU, се внедрява в развиващите се страни за борба със сериозните "климатични рискове", според държавния вестник "China Daily".

Вестникът добавя, че софтуерът е "ключов компонент" от приноса на Китай към инициативата на ООН "ранни предупреждения за всички", която "има за цел да защити всеки човек на Земята от опасни климатични явления до края на 2027 г.".