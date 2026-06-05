В Китай паднаха силни дъждове в някои региони, известни със зърнопроизводството си, точно преди прибирането на реколтата. Според оценки на анализатори между 4,8 и 10 милиона тона продукция са били преработени за използване като фураж. Очаква се щетите по реколтата да бъдат компенсирани от вноса, въпреки че всяко негово увеличение може да бъде отложено. 

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Китайските държавни купувачи могат да увеличат вноса на пшеница за мелничните предприятия в края на годината. Дъждовете по време на жътвата са повредили част от реколтата в най-големия производител на пшеница в света, което е довело до понижение на качеството на продукцията с до 7%, както съобщиха анализатори.

Дори незначително увеличение на вноса на пшеница в Китай може да доведе до ръст на световните цени, които тази година се повишиха с почти една пета поради силната суша в САЩ и опасенията, че Ел Ниньо ще предизвика суша в ключови селскостопански региони. 

В края на май, когато жътвата беше в разгара си, централната част на провинция Хубей и някои райони на провинция Хенан, най-големият производител на пшеница в Китай, бяха засегнати от проливни и продължителни дъждове. На Хенан се пада повече от една четвърт от цялото производство на пшеница в страната. 

Анализатори изчислиха, че поради прекомерните валежи силно се е влошило качеството на между 4,8 и 10 милиона тона пшеница. Въпреки това по-сухото време след дъждовете помогна да се ограничат щетите. 

Покълналата пшеница обикновено е негодна за производство на брашно за храна и често се използва като фураж за животни. 

"Тази година реколтата от зимна пшеница обещава да бъде значителна и се очаква обемът на пшеницата с ниско качество в основните провинции-производители, включително Хубей, Хенан, Анхой и Дзянсу, да остане нисък", съобщи Роза Ван, анализатор в Shanghai JC Intelligence.

 

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