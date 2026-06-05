Централната част на провинция Хубей и някои райони на провинция Хънан, най-големият производител на пшеница в Китай, бяха засегнати от проливни и продължителни дъждове

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В Китай паднаха силни дъждове в някои региони, известни със зърнопроизводството си, точно преди прибирането на реколтата. Според оценки на анализатори между 4,8 и 10 милиона тона продукция са били преработени за използване като фураж. Очаква се щетите по реколтата да бъдат компенсирани от вноса, въпреки че всяко негово увеличение може да бъде отложено.

Китайските държавни купувачи могат да увеличат вноса на пшеница за мелничните предприятия в края на годината. Дъждовете по време на жътвата са повредили част от реколтата в най-големия производител на пшеница в света, което е довело до понижение на качеството на продукцията с до 7%, както съобщиха анализатори.

Дори незначително увеличение на вноса на пшеница в Китай може да доведе до ръст на световните цени, които тази година се повишиха с почти една пета поради силната суша в САЩ и опасенията, че Ел Ниньо ще предизвика суша в ключови селскостопански региони.

В края на май, когато жътвата беше в разгара си, централната част на провинция Хубей и някои райони на провинция Хенан, най-големият производител на пшеница в Китай, бяха засегнати от проливни и продължителни дъждове. На Хенан се пада повече от една четвърт от цялото производство на пшеница в страната.

Анализатори изчислиха, че поради прекомерните валежи силно се е влошило качеството на между 4,8 и 10 милиона тона пшеница. Въпреки това по-сухото време след дъждовете помогна да се ограничат щетите.

Покълналата пшеница обикновено е негодна за производство на брашно за храна и често се използва като фураж за животни.

"Тази година реколтата от зимна пшеница обещава да бъде значителна и се очаква обемът на пшеницата с ниско качество в основните провинции-производители, включително Хубей, Хенан, Анхой и Дзянсу, да остане нисък", съобщи Роза Ван, анализатор в Shanghai JC Intelligence.