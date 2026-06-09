Страната ще намали емисиите на въглероден диоксид с около 375 000 тона годишно

179 Източник: 3eNews, Архив

Големите китайски производители на соларни панели залагат на "износ на батерии с по-висока печалба, за да увеличат приходите си", тъй като растежът на продажбите в соларния сектор се забавя на фона на "по-малко инсталации на вътрешния пазар, забавяне на износа и рекордно ниски цени", съобщава Ройтерс.

Усилията на сектора да се преориентира към нови области на растеж, които включват космически соларни проекти, следват редица мерки "през последните няколко години в опит да се намали производството и да се определи минимална цена", според Bloomberg.

Агенцията цитира Джу Гонгшан, председател на GCL Technology, който казва, че "традиционната концепция за самостоятелен производител на соларни панели постепенно ще изчезне, тъй като компаниите се стремят да задоволят нарастващото търсене на батерии, особено от енергоемките центрове за данни".

International Energy Net съобщава, че проектът за съхранение на енергия, подкрепящ най-голямата соларна електроцентрала на едно място в Китай, е започнал да функционира, което ще улесни годишното потребление на повече от 450 гигаватчаса (GWh) електроенергия, произведена от слънчева енергия, ще намали емисиите на въглероден диоксид с около 375 000 тона годишно и ще подобри капацитета на региона да абсорбира възобновяема енергия.