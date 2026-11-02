Ще има места, преизпълнили целите си месечни норми за валеж, още в първите 3-4 дни на ноември

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Есента продължава с дъждовно време до средата на седмицата. Спиране на валежите се очаква към четвъртък, а след това температурите ще се понижат и на много места ще се установи мъгливо време с минимални температури около и малко под нулата.

До края на днешния ден остава предимно облачно. Около и след обяд валежите ще отслабват и на много места временно ще спират. Ще духа вятър от север и североизток, в Североизточна България - умерен и силен, а в останалите райони - предимно слаб. Максималните температури ще бъдат от около 10 на запад и северозапад до 15-17 в югоизточните райони.

През нощта срещу вторник остава облачно, със слаб вятър от североизток. ДО полунощ ще превалява на места в северните и североизточни райони, а по-късно след полунощ нов валежен процес ще започне от юг и югозапад. Температурите в началото на утрешния ден ще са от 6 до 11 градуса,

Утрешният ден ще бъде облачен и дъждовен. Валежите ще обхванат цялата страна без крайните североизточни райони и по места ще паднат отново значителни количества. Ще има и райони с удвояване на количествата валеж, измерени от началото на процеса вчера до временното му прекъсване днес след обяд. Вятърът ще бъде от североизток, предимно слаб, в Добруджа до умерен. Максималните стойности ще са от 7 до 13 градуса, в района на Бургас до около 15.

Облачно, с валежи, остава и в сряда. През втората половина на деня те, обаче, постепенно ще отслабват и ще започнат да спират. Привечер над североизточните райони ще има разкъсвания на облачността. Там ще духа слаб до умерен вятър от североизток, докато в западната половина на страната той ще стихне. Минималните температури остават без промяна, а дневните - от 8 до 13-14.

В четвъртък облачността остава значителна, но в Източна България ще има по-съществени разкъсвания и намаления, след обед на места до слънчево време. Минималните температури в страната ще са от 5 до 10, а дневните от 7 до 12 градуса. Остава и слабият североизточен вятър. Слаби превалявания ще има само на отделни места на запад, но съществени валежни количества вече няма да има.

През нощта срещу петък облачността ще продължи да намалява над цялата страна, При тихо и ясно време по места, минималните температури ще се понижат и ще бъдат от около нула, минус 2 до 4-5 градуса в местата с все още налична някаква облачност. В низините до зазоряване ще се образуват мъгли и ниски облаци. По-точни прогнози за очакваните минимални температури в петък очаквайте утре и вдругиден.

В събота в низините ще има мъгли и ниски облаци през голяма част от деня. Повече слънце ще има в планините и полупланинските райони. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще са от около минус 1 до 4-5 градуса,. а дневните - около 10, от 6 до 12, по-ниските стойности ще са в местата с трайна мъгла и ниски облаци.

В неделя съществена промяна на времето няма да настъпи. В низините остава облачно или мъгливо, там са възможни и слаби преръмявания на отделни места, а по високите части - с незначителна облачност до слънчево време. Температурите сутрин ще бъдат около нулата и малко отгоре, а след обяд - от 4-5 в мъгливите места и тези с ниски облаци до около 10-12 в местата над инверсионните слоеве.

Предварителните сценарии очакват в първите дни на следващата седмица поява на слаб южен вятър и повишение на дневните температури, отначало в някои източни и североизточни райони.