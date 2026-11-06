„Петъци за бъдеще“ протестира в Берлин срещу отказа на канцлера Мерц да участва в КОП31, обвинявайки го в пренебрежение към климатичната криза

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Климатични активисти от движението "Петъци за бъдеще" тази вечер организираха протест в Берлин, след като канцлерът Фридрих Мерц отмени плановете си да участва в тазгодишната климатична конференция на ООН в Турция заради "други ангажименти", предаде ДПА.

Активистите прожектираха гигантски изображения на лидера на консервативните германски християндемократи върху сграда на парламента, придружени от лозунги като "Климатична среща на върха без Мерц" и "Ще покажем на Мерц как изглежда бъдещето му".

"Решението на Мерц да не участва в климатичната конференция отново показва, че на него изобщо не му пука за бъдещето на младите хора", се казва в изявление на "Петъци за бъдеще". "Канцлерът се отказва от нас, но ние никога няма да се откажем от нашето бъдеще", добавя движението.

"Петъци за бъдеще" обяви още протести на повече от 70 места в Германия за 13 ноември.

Говорител на правителството в Берлин отказа да посочи конкретни причини за отказа от участие на Мерц и заяви само, че "винаги има различни интереси и различни съображения, свързани с графика".

Тазгодишната климатична конференция на ООН КОП31 започва в понеделник в турския град Анталия, където представители от почти 200 страни ще обсъдят мерки за ограничаване на глобалното затопляне и оказване на помощ на по-бедните страни.

Очаква се в конференцията да участват десетки хиляди дипломати, журналисти и лобисти.