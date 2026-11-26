екстремните горещини са основният фактор за тези фатални последици, като причиняват значително по-висок дял от смъртността

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Климатичните промени, причинени от човека, стоят зад над половината смъртни случаи от горещини в Бразилия, твърди материал в сериозното издание Lancet.

Около 51,1% от смъртните случаи, свързани с високите температури в Бразилия, се дължат на климатичните промени, предизвикани от човешката дейност. Това сочат резултатите от мащабно проучване, базирано на данни за 100 милиона бразилци и публикувано в престижното научно списание The Lancet Planetary Health.

Анализът показва, че между 2000 и 2018 година температурите в страната са се повишили с 0,89°C в резултат на човешката намеса в сравнение с базовия период 1961-1990 година. Това затопляне е довело до приблизително 75 800 смъртни случая вследствие на жеги в рамките на изследваната стомилионна група, което представлява 2,2% от всички смъртни случаи, които не са причинени от злополуки.

Учените подчертават, че в повечето географски региони на Бразилия именно екстремните горещини са основният фактор за тези фатални последици, като причиняват значително по-висок дял от смъртността в сравнение с умерено високите температури.

Когато изследователите прилагат същите научни параметри върху цялото население на страната, изчисленията показват, че 43,7% от всички смъртни случаи, свързани с горещини в Бразилия, са пряко следствие от изменението на климата. Тези данни напълно потвърждават сериозната тенденция, наблюдавана при по-малката изследвана група, и подчертават нарастващия риск за общественото здраве.