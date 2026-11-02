Кметът на Варна активира BG-Alert заради риск от наводнения и силен вятър, призовавайки гражданите да избягват подлези и ниските райони

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Кметът на Варна Благомир Коцев активира система за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случаи на опасни събития BG-Alert с предупреждение за опасност от наводнение и силен вятър. Активността на съобщението е от 12:46 часа до 14:46 часа.

"Внимание! Опасност от наводнение и силен вятър в района на гр. Варна! Моля избягвайте подлези и ниските части на града! От кмет на гр. Варна", гласи съобщението на системата.

Освен на български, оповестяването е и на английски език.

Съобщението е разпространено на територията на община Варна.