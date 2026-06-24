През деня днес времето в някои части от страната ще остане нестабилно. Още преди обяд валежи и гръмотевици ще има  в югозападните и централни западни райони, а около и след обяд и най-вече привечер такива явления ще има и на места в Северна България. Дневните температури ще са около 30 - от 27 до около 32 градуса. Слънчево или с незначителна купеста облачност и малка вероятност за каквито и да е превалявания, остава по брега на морето.

Още по темата

През тази нощ ще бъде почти ясно над повечето райони на страната, само на места в Северна България не е изключено за кратко образуване на мъгла и ниски облаци. В Източна България ще духа слаб северен вятър. Топла нощ, с минимални температури от 16 до около 21 градуса в повечето места.

През деня утре атмосферата вече ще е по-стабилна, а горещините в низините ще се завърнат. Ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност, но краткотрайни явления - дъжд с гръмотевици, ще има само на изолирани места около планините, а около обед - и в Североизточна България. Дневните температури ще достигнат 30 до 35 градуса, за София около 30. С 2-3 градуса по-хладно ще остане по брега на морето.

Над по-голямата част от европейския континент е слънчево и горещо. Най-силна е жегата с голяма преднина пред останалите, в Париж, където ще е с 2-3 градуса по-"хладно" от днес и ще бъде само 41 градуса. Много топло за тамошните климатични условия остава и в Лондон, с 36 градуса.

В Северна и Централна Европа максималните стойности ще добавят по градус-два към днешните и също ще бъде много по-горещо от нормалното за там. У нас, на Балканите, атмосферата ще се стабилизира, а температурите също ще се повишават.  

Вчера е бил най-горещият ден, регистриран някога във Франция, според официални данни
Виж още Вчера е бил най-горещият ден, регистриран някога във Франция, според официални данни

В нашата страна в петък температурите ще са без промяна спрямо утрешните. Ще бъде слънчево, с купести облаци, но краткотрайни валежи са възможни главно в планините на югозапад.

През почивните дни ще бъде слънчево, горещо и предимно сухо. Минималните температури най-често ще са от 16 до около 20, а дневните - от 31 до 36-37 градуса, в София до 30-31. Тези температури са малко по-високи от обичайните, но не могат са се сравняват с тези от последните дни над Западна Европа, така че отговорът на въпроса в заглавието на статията е: "В следващите дни - по-скоро не".

Без съществена промяна ще остане времето, както и температурните интервали, в началото на следващата седмица.

ИЗБРАНО
Две деца и мъж загинаха, след като тир влезе в насрещното на "Тракия" и помете кола Днес
Две деца и мъж загинаха, след като тир влезе в насрещното на "Тракия" и помете кола
38532
Синът на Мира Радева вдигна сватба под връх Мусала (снимки) Лайф
Синът на Мира Радева вдигна сватба под връх Мусала (снимки)
15633
Един гол стигна на Колумбия за 1/16-финал, фамозен вратар не спаси ДР Конго Корнер
Един гол стигна на Колумбия за 1/16-финал, фамозен вратар не спаси ДР Конго
8549
Безплатният обмен лев–евро продължава до края на 2026 г. Бизнес
Безплатният обмен лев–евро продължава до края на 2026 г.
8897
Българската технологична Блу Бърд Енерджи представи проекта си за изграждане на малки модулни реактори в България по технологията BWRX-300 IT
Българската технологична Блу Бърд Енерджи представи проекта си за изграждане на малки модулни реакто...
8973
Давид Тоскана: Самуиловите войници заслужаваха продължение на своята история Impressio
Давид Тоскана: Самуиловите войници заслужаваха продължение на своята история
5512
Остров Скиатос: Плажове, природа и история Trip
Остров Скиатос: Плажове, природа и история
3278
Рибената чорба – вкусът на морето, събран в една купа Вкусотии
Рибената чорба – вкусът на морето, събран в една купа
1258
Кои са най-отговорните зодиакални знаци? Zodiac
Кои са най-отговорните зодиакални знаци?
1014