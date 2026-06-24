От утре до края на седмицата атмосферата ще бъде по-стабилна и в по-голямата част от страната валежи няма да има

1750 Снимка: БТА/АП

През деня днес времето в някои части от страната ще остане нестабилно. Още преди обяд валежи и гръмотевици ще има в югозападните и централни западни райони, а около и след обяд и най-вече привечер такива явления ще има и на места в Северна България. Дневните температури ще са около 30 - от 27 до около 32 градуса. Слънчево или с незначителна купеста облачност и малка вероятност за каквито и да е превалявания, остава по брега на морето.

През тази нощ ще бъде почти ясно над повечето райони на страната, само на места в Северна България не е изключено за кратко образуване на мъгла и ниски облаци. В Източна България ще духа слаб северен вятър. Топла нощ, с минимални температури от 16 до около 21 градуса в повечето места.

През деня утре атмосферата вече ще е по-стабилна, а горещините в низините ще се завърнат. Ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност, но краткотрайни явления - дъжд с гръмотевици, ще има само на изолирани места около планините, а около обед - и в Североизточна България. Дневните температури ще достигнат 30 до 35 градуса, за София около 30. С 2-3 градуса по-хладно ще остане по брега на морето.

Над по-голямата част от европейския континент е слънчево и горещо. Най-силна е жегата с голяма преднина пред останалите, в Париж, където ще е с 2-3 градуса по-"хладно" от днес и ще бъде само 41 градуса. Много топло за тамошните климатични условия остава и в Лондон, с 36 градуса.

В Северна и Централна Европа максималните стойности ще добавят по градус-два към днешните и също ще бъде много по-горещо от нормалното за там. У нас, на Балканите, атмосферата ще се стабилизира, а температурите също ще се повишават.

В нашата страна в петък температурите ще са без промяна спрямо утрешните. Ще бъде слънчево, с купести облаци, но краткотрайни валежи са възможни главно в планините на югозапад.

През почивните дни ще бъде слънчево, горещо и предимно сухо. Минималните температури най-често ще са от 16 до около 20, а дневните - от 31 до 36-37 градуса, в София до 30-31. Тези температури са малко по-високи от обичайните, но не могат са се сравняват с тези от последните дни над Западна Европа, така че отговорът на въпроса в заглавието на статията е: "В следващите дни - по-скоро не".

Без съществена промяна ще остане времето, както и температурните интервали, в началото на следващата седмица.