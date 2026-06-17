Коралите в някои океански райони са в добро състояние, въпреки промяната на климата
Съобщението е представено вчера на конференцията "Our Ocean" в Момбаса, Кения
Ново проучване на коралите идентифицира райони, където рифовете са в добро състояние.
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Няколко издания отразяват ново проучване, което установява, че има части от света, където все още съществуват благоприятни условия за оцеляването на кораловите рифове, въпреки "опустошителното" въздействие на климатичните промени в световен мащаб.
Вестник Ню Йорк Таймс пише: "Докато скокът в температурите на океаните опустошава рифовете по целия свят, малка група учени е открила повод за предпазлив оптимизъм. Те са използвали изкуствен интелект, за да открият защитени зони, където хладните течения, намалената експозиция на слънчева светлина и местоположението извън траекториите на циклоните означават, че коралите имат по-голям шанс да оцелеят."
Изследването е ръководено от неправителствената организация "Wildlife Conservation Society" и беше представено вчера на конференцията "Our Ocean" в Момбаса, Кения, съобщава "Ню Йорк Таймс".
Вестникът добавя, че статията в момента преминава през рецензиране за публикуване в списанието "Environmental Research Letters". Допълнителна информация по темата има и в "Ройтерс",