Ново проучване на коралите идентифицира райони, където рифовете са в добро състояние.

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Няколко издания отразяват ново проучване, което установява, че има части от света, където все още съществуват благоприятни условия за оцеляването на кораловите рифове, въпреки "опустошителното" въздействие на климатичните промени в световен мащаб.

Вестник Ню Йорк Таймс пише: "Докато скокът в температурите на океаните опустошава рифовете по целия свят, малка група учени е открила повод за предпазлив оптимизъм. Те са използвали изкуствен интелект, за да открият защитени зони, където хладните течения, намалената експозиция на слънчева светлина и местоположението извън траекториите на циклоните означават, че коралите имат по-голям шанс да оцелеят."

Изследването е ръководено от неправителствената организация "Wildlife Conservation Society" и беше представено вчера на конференцията "Our Ocean" в Момбаса, Кения, съобщава "Ню Йорк Таймс".

Вестникът добавя, че статията в момента преминава през рецензиране за публикуване в списанието "Environmental Research Letters". Допълнителна информация по темата има и в "Ройтерс",

 

 

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