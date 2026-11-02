Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба
Планинската спасителна служба предупреждава за мъгла, валежи и снежна покривка, като лошото време ще се задържи и през следващите дни
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.
В планините е мъгливо и облачно. На места вали дъжд и сняг. Времето се очаква да е лошо и в следващите дни. Във високите части на планините има 3-4 см снежна покривка.
Есента продължава с дъждовно време до средата на седмицата. Спиране на валежите се очаква към четвъртък, а след това температурите ще се понижат и на много места ще се установи мъгливо време с минимални температури около и малко под нулата.