Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Планинската спасителна служба предупреждава за неблагоприятни условия, ниски температури и неработещи съоръжения, въпреки липсата на инциденти през денонощието
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Още по темата
Ветровете във високите части на планините са умерени, времето е ясно, но температурите са ниски – между минус 7 и 0 градуса. Снежната покривка на връх Ботев е 22 сантиметра. Планинските спасители информират, че съоръженията в планините не работят.
През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти, допълниха от ПСС .
Според прогнозата на времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава облачно време. Преди обед в района на Централен Балкан все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.