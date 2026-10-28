Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от ПСС
Планинската спасителна служба предупреждава за неблагоприятни условия, мъгла, валежи и силен вятър в планините, въпреки че няма инциденти
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Времето е мокро и неприятно за разходки, допълниха от службата.
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Температурите в планината са между 0 и 3 градуса. Във високите части на Стара планина има мъгла, със слаб вятър, а в Рила вали дъжд.
От спасителната служба не са получили сигнали за инциденти с туристи през изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините днес ще бъде предимно облачно. Главно в Стара планина, Витоша, Рила и Пирин ще вали сняг, под 1500-1700 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.