Снимка: БТА
Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха от ПСС
Планинската спасителна служба предупреждава за неблагоприятни условия с мъгла, дъжд и силен вятър по високите части, без тежки инциденти
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Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.
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Температурите са положителни, но е облачно и мъгливо, има дъжд, а във високите части – и вятър.
Няма сериозни инциденти през изминалото денонощие, посочиха от спасителната служба.
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