Инцидентът с тях е вследствие на влошени метеорологични условия и силна буря

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Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Варна организираха спасителна акция за три малки бели щъркела след постъпил сигнал от кмета на с. Полковник Свещарово, община Добричка, че гнездото на птиците е паднало.

Това съобщиха на сайта си от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), цитирани от БТА. Инцидентът е вследствие на влошени метеорологични условия и силна буря. Заради това платформата, върху която е било изградено гнездото, не е издържала и се е срутила.

След извършения преглед на място от ветеринарен лекар е установено, че две от младите птици са в добро здравословно състояние. Те са обезпаразитени и опръстенени. Третото щъркелче е с тежка фрактура на крака. То е транспортирано за лечение в Центъра за защита на природата и животните - Добрич, където е успешно оперирано и предстои възстановяването му, информираха още от МОСВ.

Освен експертите на РИОСВ - Варна, в спасителната акция се включиха и специалисти от Центъра за защита на природата и животните - Добрич, "ЕРП Север" и представители на местната власт. С помощта на специализирана техника, осигурена от "ЕРП Север", е монтирана нова платформа, върху която гнездото е възстановено, а двете щъркелчета са върнати безопасно в него.

"Най-радостният момент от спасителната акция настъпи веднага след възстановяването на гнездото, когато родителската двойка се завърна и започна да храни малките си", допълниха от МОСВ. Оттам отбелязаха, че това е доказателство, че положените усилия са дали резултат и семейството е получило шанс да остане заедно.

Преди седмица в района на Добрич беше обявен оранжев код за интензивни валежи. Силният дъжд затрудни движението по част от улиците и булевардите в града. На места по пътните платна се получи завиряване , което затрудни преминаването на автомобили.