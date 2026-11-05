Незначителният им принос към глобалните емисии, на фона на непропорционално силното им въздействие над тях, остава една от големите несправедливости

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Гастон Браун, министър-председател на Антигуа и Барбуда и домакин на срещата на върха на лидерите от Британската общност, отбелязва огромния потенциал на Карибите за слънчева, вятърна и геотермална енергия.

Той казва, че развитието на тези ресурси в региона е било възпрепятствано от "липсата на финансиране, координация и необходимите партньорства". Браун отбелязва, че "незначителният принос на Карибите към глобалните емисии, на фона на непропорционално силното им въздействие, остава една от големите нерешени несправедливости на климатичната ера".

Въпреки това, посланието, което той ще отнесе на COP31, казва той, не е това, а че Карибите разполагат с "физическите ресурси" - слънцето, вятъра и океана - за да постигнат своя собствена "енергийна независимост".

Малките островни държави не се нуждаят от съчувствие, казва той, а искат да видят сериозно преосмисляне на капитала, включително намаляване на риска за малки проекти за възобновяема енергия, спазване на ангажиментите за финансиране на мерки срещу климатичните промени и механизми, които позволяват на дузина малки пазари "да преговарят като едно цяло".