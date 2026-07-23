Снимка: БТА
Много добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Планинската спасителна служба към БЧК отчита много добри условия за туризъм, с мъгла и умерен вятър по високото, без инциденти
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За момента има много добри условия за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
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В най-високите части на Стара планина има ниска облачност, мъгла и умерени ветрове. Температурите са от 2 градуса до 16 градуса във високите части на планините.
През изминалото денонощие няма регистрирани инциденти.
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