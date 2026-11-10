Лидери настояха за по-бързи климатични действия, докато спорната електрификация, войните и ИИ усложняват прехода от изкопаеми горива

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Ръководителите на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP31) призоваха днес международната общност да засили борбата с глобалното затопляне при откриването на форума в Турция на фона на повишаващите се температури и зачестяващите бедствия, свързани с климатичните промени, предаде Ройтерс.

В началото на двуседмичните преговори в средиземноморския курорт Анталия представители на ООН и правителствата подчертаха необходимостта климатичните действия да останат приоритет въпреки другите международни кризи, включително войните, рязкото поскъпване на живота и несигурността, свързана с изкуствения интелект.

"Неотложността на настоящия момент трябва да ни тласка напред", заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Саймън Стийл. Той предупреди, че постигнатият досега напредък "далеч не е достатъчно бърз".

Доклад на Програмата на ООН за околната среда, публикуван през октомври, показва, че светът вече се движи към надхвърляне на прага от 1,5 градуса Целзий глобално затопляне, заложен в Парижкото споразумение от 2015 г. В документа се настоява за значително намаляване на емисиите на парникови газове.

Специалният пратеник на Маршаловите острови за COP31 и регионален пратеник за Океания Тина Стеге подчерта необходимостта от незабавни действия.

"За тихоокеанските островни държави това не е абстрактна дискусия за температурни цели. Става дума за хората, за общностите и за местата, които наричаме свой дом", заяви тя пред журналисти.

Според публикуван днес доклад на ООН 2026 г. се очертава като една от четирите най-горещи години от началото на наблюденията, като силното проявление на климатичното явление Ел Ниньо допълнително засилва ефектите от глобалното затопляне.

Годината беше белязана от поредица екстремни горещи вълни в Западна Европа и срутване на ледник в Непал. Последвалото наводнение отне живота на над 1450 души, а хиляди други все още се водят за изчезнали.

Турция поставя акцент върху електрификацията на световната икономика

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изрази надежда, че страната му като домакин на конференцията ще допринесе за постигането на конкретни резултати.

"Целта ни е тази среща на върха да се превърне във форум, на който се постигат конкретни резултати и държавите превръщат обещанията си в действия, защото вече не е време за обещания, които остават само на хартия", заяви Ердоган пред журналисти на връщане от Азербайджан, според стенограма, разпространена днес от канцеларията му.

Председателството на COP31 поставя сред основните цели увеличаването на дела на електрификацията в световната икономика от около една пета в момента до над една трета до 2035 г.

Организаторите призовават държавите да подкрепят тази цел чрез подписване на специален ангажимент.

На теория ускорената електрификация би могла да намали емисиите на парникови газове чрез постепенното заместване на превозните средства, отоплителните уреди, котлите, готварските печки и другото оборудване, използващо изкопаеми горива, с електрически алтернативи.

"Искаме хората да усещат резултатите от климатичните преговори във всекидневието си – в сгради, които потребяват по-малко енергия, в чист обществен транспорт, в достъпна енергия и в нови работни места", заяви председателят на COP31 и турски министър на околната среда Мурат Курум.

Предложението обаче предизвика критики сред природозащитни организации, тъй като не изисква допълнително необходимата електроенергия да се произвежда от източници с ниски въглеродни емисии.

Това създава предпоставки за разногласия още в началото на конференцията дали електрификацията сама по себе си трябва да бъде смятана за напредък в борбата с климатичните промени.

Войните засилват противоречията около изкопаемите горива

Войната на САЩ и Израел срещу Иран и руската инвазия в Украйна откроиха икономическите последствия от продължаващата зависимост от изкопаемите горива. Нарушенията в доставките доведоха до високи цени на енергоносителите и още повече повишиха инфлацията.

Докато защитниците на климата настояват за по-широко използване на възобновяема енергия, петролната и газовата промишленост реализира значителни печалби, а някои държави със собствени залежи на изкопаеми горива се стремят да увеличат добива си.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която за втора поредна година не участва в климатичните преговори, насърчава политиката на максимално увеличаване на производството на петрол, природен газ и въглища в отговор на нарушенията в доставките.

Южна Корея, Индия, Тайланд и други азиатски държави увеличиха зависимостта си от въглищата или предприеха мерки за разширяване на производството на електроенергия във въглищни централи.

"Много хора, които преди може би биха се притеснявали да защитават продължаването на много високото потребление на изкопаеми горива, сега се чувстват окуражени да го правят", заяви Джон Холдрен от Харвардския университет, бивш научен съветник на бившия американски президент Барак Обама.

Въпреки това внедряването на технологии за производство на възобновяема енергия продължава да се ускорява, подпомагано от износа на евтини технологии за чиста енергия от Китай.

Саймън Стийл заяви пред участниците в конференцията, че възобновяемите енергийни източници са очевидното решение за укрепване на енергийната сигурност.

"Тазгодишният хаос около цените на изкопаемите горива предизвика глобална шокова вълна, която засегна тежко домакинствата и разпространи инфлацията като раково заболяване", каза той.

"Но решенията са ясни", добави Стийл, като посочи, че вече изградените мощности за възобновяема енергия са спестили на световната икономика стотици милиарди долари.

Изкуственият интелект изправя пред нови предизвикателства климатичните преговори

Бързото разпространение на изкуствения интелект допълнително усложнява преговорите, тъй като увеличава световното търсене на електроенергия и допринася за нарастването на емисиите на парникови газове.

В рамките на COP31 Турция ще призове правителства, компании и други институции да подпишат ангажимент, определящ принципи за устойчиво разработване и внедряване на изкуствения интелект.