Според анонимен официален представител там преговорите ще продължат до последния момент

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С началото на втората и последна седмица от климатичната конференция на ООН COP31 министрите по климата пристигнаха в Анталия, за да "изработят глобално споразумение, докато страните продължават да се сблъскват по отдавнашни основни въпроси, включително изкопаемите горива, научните доклади, електрификацията и финансирането", пише "Файненшъл Таймс".

Австралия, която ръководи преговорите, е обещала първи проект на евентуално споразумение в началото на тази седмица, отбелязва вестникът; въпреки това "страните остават дълбоко разделени дори по въпроса дали да се пристъпи към изготвянето на окончателно споразумение - известно като "cover text"".

Вестникът продължава: "Сред най-спорните въпроси е дали някое споразумение ще засегне очакваното т.нар. "превишаване" на целта от Парижкото споразумение... както и търговските ограничения, финансирането на мерките за климата и прехода към отказ от изкопаемите горива."

Един официален представител споделя пред вестника, че преговорите ще продължат до последния момент, като добавя: "Фундаменталният въпрос тук е как да продължим, когато някои държави не искат да продължим."

В събота шефът на ООН по въпросите на климата Саймън Стийл призова преговарящите да действат бързо за постигане на споразумение и да "избегнат тактически забавяния", съобщава Ройтерс. Стийл заяви на срещата на върха: "Всяка страна има своето мнение.

Всяка страна има глас. Постигането на съгласие по всяка дума, всяко изречение е трудна, но жизненоважна работа... Няма колективен успех без компромис от страна на всички участници."

Напредъкът в преговорите през първата седмица "беше бавен", отбелязва "Блумбърг", въпреки че председателят на COP31 Крис Боуен заяви пред агенцията, че процесът все още е в ранен етап, като добави: "Нищо от включеното не е предварително определено, фиксирано или задължително ще бъде включено в окончателното решение."

Бюлетинът на "Ройтерс" "Sustainable Switch" разглежда "противоречивите изисквания на COP31". Европейският комисар по климата Вопке Хоекстра е "намекнал", че блокът може да е склонен да отмени условието всяко споразумение за електрификация да се позовава изрично на "чиста" енергия, произведена от възобновяеми източници или ядрена енергия, с цел да привлече повече страни към инициативата, съобщава Politico.

В интервю за "Гардиън" по време на COP31 министър-председателката на Барбадос Миа Мотли казва, че призовава хората да подпишат глобална петиция за намаляване на емисиите на метан. Тя се надява да събере 1,5 млрд. подписи за петицията си, пише вестникът, "в съзвучие с ограничението от 1,5 °C на температурното повишение, което страните са се ангажирали да спазват".

Г-жа Мотли казва пред медията: "Трябва да им съобщим добрата новина: че ако успеем да контролираме метана, можем да намалим [повишението на] температурата с 0,3 °C до 0,5 °C."

Politico отбелязва, че борбата със "суперзамърсителите", като метана, се очертава на COP31 "като изкусително бързо решение". Един европейски дипломат казва пред изданието: "Ще има опит метана да бъде включен в основния текст... Ще бъде изключително трудно да се постигне това... Но не може да се върнем към 1,5 °C, освен ако не предприемем нещо по този въпрос."