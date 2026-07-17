Северна Македония отчита 1104 пожара на открито до 1 юли, подпомагани от доброволци, на фона на жеги, палежи и засилен контрол от властите

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От началото на тази година до 1 юли са регистрирани общо 1104 пожара в открити пространства в Северна Македония, информират от Центъра за управление при кризи, а според МВР през първите шест месеца на годината са регистрирани 41 престъпления, свързани с причиняване на обща опасност чрез запалване на пожар, пишат медиите в Северна Македония.

Днес пожарникарите в страната се борят с активен пожар в Община Кичево, където гори нива. Под контрол е поставен пожар в община Ново Село, където гори ниска растителност и смесена гора.

Преди ден пожар в струмишкото Ново село сериозно заплашваше къщи и за да бъде локализиран се включиха двата специализирани самолета за гасене на пожари, пожарникари от Струмица, представители на Национални гори на Северна Македония и местното доброволно противопожарно дружество, както и местното население дежуриха цяла нощ в църквата в Байково, за да се предотврати повторното приближаване на огъня към нея.

Над 250 пожарникари-доброволци ще могат да участват тази година организирано в гасенето на пожари, като част от екипите за бързо реагиране на Дирекцията за защита и спасяване.

Високите температури и горещата вълна в Северна Македония, както и умишленото палене на суха трева и стърнища, причиняват и тази година пожари в страната, а властите апелират да бъде спазвана и забраната за придвижване в горите и горските територии.