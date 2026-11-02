Научна експедиция изследва Дунав и притоците му при екстремно маловодие
Учени от БАН и ЮЗУ изследваха Дунав и ключови притоци при рекордно маловодие, документирано във филм, представян на 10 ноември
Експедиция с участието на учени от Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките (ИИКАВ-БАН), Института за космически изследвания и технологии при БАН (ИКИТ-БАН) и ЮЗУ "Неофит Рилски" е изследвала река Дунав в периода на екстремното маловодие през август тази година и резултатите й са представени в документален филм, съобщи за БТА проф. д-р Емил Гачев от ИИКАВ-БАН и участник в експедицията.
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Проучването е посветено основно на устията на големите български притоци на Дунав – реките Янтра, Осъм, Вит и Искър, добави той.
Филмът "Река Дунав при рекордно маловодие" показва реката при най-ниските водни нива, наблюдавани от началото на систематичните измервания, посочва ас. Ива Гачева от ИИКАВ-БАН, участник в експедицията и съавтор на филма заедно с проф. д-р Емил Гачев.
Документалната продукция ще бъде представена на 10 ноември в аудитория 272 в Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски".