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Жена беше открита мъртва в американския щат Мисури днес, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения и наложиха мобилизацията на голям брой спасители и евакуацията на летен лагер с повече от 200 деца и възпитатели , предаде Асошиейтед прес.

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Няколко други щата също не бяха пощадени от проливните дъждове и наводнения, като гръмотевичните бури бавно се пренасяха в южна посока.

Националната метеорологична служба съобщи, че екстремните климатични явления са обхванали район, простиращ се от планините Озрак в южната част на щата Мисури до речните долини в щатите Охайо и Тенеси на изток.

Службата заяви, че бурите могат да донесат със себе си ураганни ветрове, проливни дъждове и наводнения в обширни райони.

В източната част на щата Тенеси наводненията доведоха до затваряне на някои пътища и прекъсване на електрически далекопроводи, а щатските власти от Кентъки до Западна Вирджиния предупредиха местните жители да потърсят убежище на горните етажи на сградите поради опасност от наводняване на приземните етажи.

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Службата за реакция при кризисни ситуации на Мисури предупреди, че макар бурите да се преместват на юг, все още е възможно проливните дъждове да предизвикат нови наводнения в редица райони на щата, където нивото на водата вече е между 15 и 30 сантиметра.

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