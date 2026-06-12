Най-малко три торнада причиниха снощи разрушения в населени места в околностите на Чикаго, събориха къщи и изкорениха дървета и електрически стълбове, а заради бури бяха отменени полети и бе прекъснато електроснабдяването на стотици хиляди потребители в Средния Запад и в североизточната част на САЩ, предаде Асошиейтед Прес.

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Полицията в град Меривил, щата Индиана, на около 53 километра югоизточно от Чикаго предупреди жителите "НЕЗАБАВНО ДА СЕ СКРИЯТ НА БЕЗОПАСНО МЯСТО" заради голямо торнадо. Повалени дървета и електропроводи блокираха улиците в населеното място, няколко къщи бяха разрушени, а част от покрива на средно училище беше откъсната.

Междувременно аварийни екипи се справяха с последиците от друго торнадо в съседния град Стрийтър в щата Илинойс. В кметството на града бе открит сборен пункт за разселени жители, а Червеният кръст откри приют. Кметът на града Тара Бедей каза, че няма информация за жертви.

Националната метеорологична служба на САЩ снощи издаде предупреждения за торнадо и в Чикаго, както и в някои части на щатите Индиана и Мичиган. В Чикаго бе отложен бейзболен мач.

Силни бури наложиха отмяна на полети в някои градове, включително в Чикаго, Филаделфия и Ню Йорк. Регионите в североизточната част на САЩ и по атлантическото крайбрежие бяха засегнати от високи температури и влажност.

Силни бури засегнаха и Средния Запад и причиниха спирания на електроснабдяването, нанесоха щети на сгради и наложиха отмяна на полети.

В Де Мойн, щата Айова, 54-годишен мъж загина в лагер на бездомни в парк, след като бе ударен от съборено от бурята дърво, съобщи местната полиция.

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