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През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре - слънчево, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали.

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В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд по Черноморието - от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски - по крайбрежието на морето, в София - около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево, около и след обяд - с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините също ще бъде слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места е възможно да превали. Ще духа слаб, по високите части - умерен, вятър от север-северозапад.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°. В четвъртък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове - с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра, на повече места в Западна и Централна България, по-късно през деня - и в отделни райони на изток.

Възможни са градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, по-ниски - по Черноморието. (НИМХ)

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