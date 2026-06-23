Утре в Западна, Централна и Североизточна България се очакват валежи, гръмотевици и градушки

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През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 26°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

През следващите два дни преди обяд ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планините придружени с гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната - слаб до умерен, от североизток. Температурите ще останат без съществена промяна.