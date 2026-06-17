Валежите спират през нощта, утре сутринта ще е слънчево, следобед с гръмотевични бури и риск от градушки

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През нощта валежите ще спрат и облачността ще е разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще духа слаб югозападен вятър, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, като няма да се променя съществено.

Утре преди обяд времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26° и 31°, в София – около 26°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 25°. Температурата на морската вода е между 19° и 22°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

И в петък въздушната маса ще остане неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, предимно в планинските райони там, ще има валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от североизток.

В събота ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, с малка вероятност за валеж. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°, по-ниски ще остават по Черноморието - между 24° и 27°.