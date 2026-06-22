През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи придружени с гръмотевици, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

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Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд над западната половина от страната, а над северозападните райони - от сутринта, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде слаб, в Западна България - от запад-северозапад, а в Източна - предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб, след обяд - до умерен, вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е между 21° и 23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Над планините в В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Над Югоизточна България ще преобладава слънчево време. Ще духа предимно слаб вятър от северната четвърт. Ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, възможни са гръмотевици. В западната половина от страната вятърът ще бъде слаб, предимно от изток-югоизток, в източната - ще бъде слаб до умерен, от североизток. Дневните температури слабо ще се повишат. (НИМХ)

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