Времето утре ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър.

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Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в крайните североизточни райони и по Черноморието – между 23° и 29°, за София – около 30°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца.

По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево.

В следобедните часове купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи. Главно в Рило-Родопската област и западните, и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да бъдат много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да бъдат значителни, в отделни райони – достигащи 80-100 мм. Температурите ще се понижат значително и максималните ще бъдат между 20° и 25°.

През нощта срещу събота значителни по количество валежи ще има все още главно в Източна България. (НИМХ)

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