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През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно. Ще бъде почти тихо. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се повиши още малко. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След пладне и вечерта, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони там, ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източните и планинските райони до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са предимно между 26° и 31°, а в София - около 27°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще е с временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температура на морската вода е от 18° по северното крайбрежие до 23° на места по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, в крайния южен участък от крайбрежието - 3 бала. В планините преди обяд ще преобладава слънчево време. След обяд и вечерта ще се развива купеста и купесто-дъжовна облачност и на изолирани места в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 9°. През почивните дни ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи е много малка. Ще духа до умерен североизточен вятър. Температурите ще се повишават и в неделя преобладаващите максимални ще бъдат между 30° и 35°, по-ниски по Черноморието.

В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и в Северното полукълбо започва астрономическото лято.