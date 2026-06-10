Има риск от градушки в планините; в петък застудяване и интензивни бури, особено в Северна и Източна България

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Времето утре ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи.

В планинските райони валежите ще бъдат значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но привечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°, в София – около 28°. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо.

По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще бъдат валежите в района на Централния Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 14°.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България – по-късно през деня, от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да бъдат много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да бъдат значителни. Температурите ще се понижат значително и максималните ще бъдат между 20° и 25°.

През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи – значителни по количество, ще има все още главно в Източна България. В събота до вечерта валежите ще намалеят; вятърът ще бъде от запад, до умерен. (НИМХ)