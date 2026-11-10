Облачно и мъгливо време с валежи на запад, а в петък затопляне до 24 градуса и усилване на южния вятър

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През нощта ще бъде предимно облачно, на много места в Дунавската равнина и Горнотракийската низина - мъгливо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. След полунощ в Западна България ще превали дъжд. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София - около 5°. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност за месеца.

Утре облачността ще бъде значителна и на отделни места, главно в западните райони и по поречието на Дунав ще превали дъжд. След обяд в низините и котловините видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, в Източна България - до умерен, вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София - около 11°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-17°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава облачно и мъгливо време. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, над около 1800 метра - слаб сняг. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 4°. В четвъртък със слаб, в източните райони - умерен, вятър от юг-югозапад температурите ще се повишат. Облачността ще бъде предимно значителна, сутрин на отделни места в низините и котловините ще бъде мъгливо, възможни са и ръмежи.

В петък на места, главно в Южна България, ще превали. Южният вятър ще се усили, особено в Източна България и в близост до северните планински склонове; ще бъде топло за периода, с минимални температури в цялата страна над 10° и максимални - предимно между 19° и 24°. (НИМХ)