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Португалия също е засегната от няколко пожара, предаде Франс прес.

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Те бушуват в северната и централната част на страната и в борбата с пламъците са мобилизирани над 1000 пожарникари и други специалисти, подкрепяни от около двайсетина самолета и хеликоптера.

Най-активни огнени огнища има в района на Сантарем, Гуарда, Брага и Браганса.

Пожарите бушуват в момент, в който жегите отново обхванаха страната и се очаква температурите да достигнат 40 градуса по Целзий в някои райони на Централна и Южна Португалия.

Първите големи летни пожари в Португалия за тази година се разразиха преди близо месец, но в последно време страната е пощадена, за разлика от съседните Испания и Франция.

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