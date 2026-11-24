Няма нанесени щети от бурния вятър в Сливен, каза областният управител
В Сливен поривите надхвърлят 100 км/ч, без щети засега, а институциите и BG-ALERT са превантивно активирани
Над 100 км/ч достигат поривите на вятъра в Сливен. Обстановката към момента е спокойна, няма постъпили сигнали за нанесени щети. Всички институции са в готовност за реакция при необходимост, а системата за ранно предупреждение BG-ALERT е задействана превантивно. Това каза за БТА областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
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"Разпоредил съм дежурният в областната администрация да ме държи информиран през цялата нощ, ако постъпят сигнали. Предупреден е и началникът на службата за пожарна и аварийна безопасност. В готовност сме, затова задействах и BG-ALERT, за да избегнем ситуация като тази отпреди месец, когато човек пострада от счупен клон", каза Кашеров.
На 14 октомври, мъж в Сливен пострада тежко , след като върху него падна клон на дърво, откършен от бурен вятър с пориви до 72 км/час, припомня БТА. Инцидентът стана в района на пешеходната пътека в градинката до църквата "Свети Димитър" около 9:30 ч. сутринта.