Проливни дъждове наводниха части от Южна Босна и Херцеговина, повишиха речните нива и предизвикаха спасителни операции, докато вятър повреди покрив в Бихач

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Обилни валежи тази нощ предизвикаха наводнения в няколко населени места в Херцеговинско-неретванския кантон в Южна Босна и Херцеговина, наложили множество намеси на пожарникари за отводняване на сгради и пътища, както и за изваждане на закъсали автомобили от водата, съобщи Оперативният център на кантоналната служба за гражданска защита, цитиран от регионалната телевизия Ен1.

Най-много сигнали са регистрирани в Чаплина, където пожарникарите са отводнявали 14 обекта в града и околните села. На три пъти е било необходимо да бъдат изваждани автомобили от наводнени улици, а заради пороя екипите са почиствали и отпушвали шахти.

В Мостар пожарникарите са изпомпвали вода от мазе, а по-късно са реагирали и на пътнотранспортно произшествие, причинено от лошите метеорологично условия.

В Доня Ябланица проливният дъжд и извършвани строителни дейности са довели до свличане на земна маса и подкопаване на терена под жилищна сграда. На място са изпратени пожарникари и служители на гражданската защита, които са установили срутването.

Нивото на река Требижата при село Хумац е достигнало 282 сантиметра при критична граница от 280 сантиметра, а на река Буна при едноименния пункт са измерени 271 сантиметра – с шест сантиметра над определения праг. Нивото на Радоболя в Мостар е било 80 сантиметра при граница от 75 сантиметра.

Междувременно силни пориви на вятъра са причинили материални щети и в Бихач, където е била повредена покривната конструкция на сградата на Културния център в града. Паднали части от покрива са нанесли щети и на електрическата инсталация, заради което Радио Бихач временно е преустановило излъчването на програмата си. Ремонтните дейности вече са започнали, като се очаква радиото скоро да възстанови предаванията, посочва Ен1.