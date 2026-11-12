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Интензивните валежи през октомври, които продължават и през този месец, са запълнили капацитета на язовирите, които снабдяват с вода 16-милионния мегаполис Истанбул. По данни на Главната дирекция по водоснабдяване и канализация на Истанбул (ИСКИ) запълнеността на язовира Странджалар e достигнала 98,04 процента. Язовирът Дарлик е със запълнен капацитет до 95,19 процента, Йомерли - 83,11 процента, Елмалъ - 80,84 процента и Али Бейкьой - 75,15 на сто.

Това са основните водни съоръжения от общо 10-те язовира, които снабдяват с вода мегаполиса.

Според данните на ИСКИ вследствие на проливните дъждове нивото на водите в десетте язовира се е повишило общо с 61,5 процента, като са достигнати най-високите нива, регистрирани през последните 10 години.

Средният процент на запълненост на язовирите, които снабдяват Истанбул с вода, се е увеличил от 38,06 процента на 14 октомври, когато валежите са се засилили, до 61,5 процента на 6 ноември, или с 23,44 процентни пункта за 23 дни.

Общият капацитет за съхранение на водата в язовирите и резервоарите в Истанбул е 868,68 милиона кубически метра, а миналата седмица количеството съхранявана вода е достигнало 533,75 милиона кубически метра. Дневната консумация на вода в турския град е 3,014 милиона кубически метра.

"Увеличението на нивата на водата в язовирите в Истанбул съвпада с период, в който в цяла Турция са регистрирани изключително големи количества валежи, рекордни за последните 115 години. Очакванията са валежите до края на тази година да останат над средните, което може допълнително да повиши нивата на язовирите", коментира специалистът Адил Тек от Обсерваторията "Кандилли" и Института за изследване на земетресенията към Университета Богазичи пред "Сабах дейли нюз".

По думите му разположението на областите на високо атмосферно налягане и повишаването на температурите на водата в Централното Средиземноморие, Мраморно море и Черно море са подпомогнали движението на студен и прохладен полярен въздух от север, което е довело до увеличаване на валежите в Източното Средиземноморие, Италия, Гърция и Турция. В същото време валежите са намалели в части от Европа, където високите температури и сушата са довели до значителен спад в дебита на река Дунав.

Според данните на обсерваторията "Кандилли" за периода от 1 януари до 5 ноември 2026 г. в Турция са паднали 1029,5 литра валежи на квадратен метър, което е второто най-високо количество, регистрирано за същия период през 115-годишната история на измерванията на обсерваторията. Най-високата стойност е отчетена през 2010 г. – 1059,1 литра.

Други години с голямо количество на валежите са 1997 г. - 911,7 литра на квадратен метър, 1981 г. - 899,7 литра на квадратен метър и 1951 г. - 858,1 литра на квадратен метър.