Облачно и мъгливо е в планините, условията не са благоприятни за туризъм
Мъгла, слаб дъжд и ниски температури правят планините неблагоприятни за туризъм, докато курортните съоръжения остават затворени за профилактика
В планините е облачно и мъгливо, като на места превалява слаб дъжд, а температурите са между нула и два градуса. Условията за туризъм са неблагоприятни, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).
Още по темата
По високите части на планините е мъгливо и духа слаб вятър, като над 2500 метра снежната покривка е около пет сантиметра. Съоръженията по курортите не работят, тъй като са в профилактика до началото на зимния сезон, допълниха от ПСС.
Няма регистрирани инциденти с туристи през изминалото денонощие.
Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.