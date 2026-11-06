Общо 22 души са ранени при 15 катастрофи в страната през изминалото денонощие
22 души са ранени при 15 катастрофи за денонощие, а жертвите по пътищата през 2026 г. са с 39 повече спрямо година по-рано
Общо 22 души са ранени при 15 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, няма загинали, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.
В София са станали две тежки и 37 леки катастрофи, при които има трима ранени.
От началото на месеца са регистрирани 78 пътни инцидента, при които има четирима загинали и 101 ранени. От началото на годината произшествията са 5852, при които загиналите са 418, а ранените – 7251.
Сравнението с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г показва с 39 повече загинали участници в движението през 2026 г.