Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София - около 24°

13067 Снимка: БТА

Оранжев код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен за днес в осем области в източната част на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на своя сайт.

Предупреждението важи за областите Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас и Ямбол.

В останалата част на страната е в сила жълт код за интензивни валежи с гръмотевици и градушки.

Според прогнозата за времето през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури.

В източната част от страната явленията ще са интензивни, докато в западната ще са на по-малко места. Ще има и градушки. Максималните температури ще са предимно между 25° и 30°, в София - около 24°, информират от НИМХ, цитирани от БТА.

Природната стихия вече премина през няколко области в страната, като нанесе значителни щети. В Ямболско бурята събори дървета, наводни улици, както и прекъсна електрозахранването в някои села.

Заради бурята в Югозападна България, която причини пожар и свлачища, се наложи да бъде активирана системата BG-Alert.

В Пловдив над 40 автомобила бяха премазани от падналите след ураганния вятър дървета.