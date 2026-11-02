Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11
Най-интензивни ще са дъждовете в Североизточна България и по Черноморието, температурите остават есенни
Оранжев код за значителни валежи е обявен в седем области на страната, а жълт за 11 области. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.
Оранжев код е обявен за областите Силистра, Добрич, Разград, Търговище, Шумен, Варна и Бургас.
НИМХ предупреждава и за значителни валежи в областите Русе, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Плевен, Враца, Ловеч, Габрово, Пловдив, Стара Загора и Хасково.
Според прогнозата на НИМХ времето ще се задържи облачно, на много места с валежи, в Източна България значителни по количество. През деня валежите в Южна България временно ще спрат.
Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Източна България умерен вятър от изток-североизток, добавя БТА.
Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, по Черноморието малко по-високи, максималните между 9° и 14°, в Югоизточна България и по крайбрежието на морето до 17°-18° , в София около 9°-10°.