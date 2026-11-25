До края на седмицата се очаква да се образува снежна покривка в Северна България

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Жълт код за поледици за четвъртък - 26 ноември, е обявен в осем области в страната, съобщават на сайта си от Института по метеорология и хидрология към БАН.

Предупреждението е за областите София-град, София област, Видин, Монтана, Враца, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Снимка: НИМХ

До края на седмицата се очаква да се образува снежна покривка в Северна България. Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват на път с с подходящи гуми и подготвени за зимни условия автомобили.

Да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

В четвъртък, 26 ноевмри, рано сутринта минималните температури ще са предимно между минус 3° и 2° и е възможно да се образуват поледици в северозападните райони и по долините на Струма и Места, предупреждават и от АПИ.

През деня ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд. В петък, 27 ноември, те ще се увеличат, особено в Северозападна България.

В събота, 28 ноември, температурите ще са ниски. Специално внимание обръщаме за рискове от поледици и обледенявания в Североизточна България и Източния Предбалкан. В планинските проходи се очаква силен снеговалеж, а в останалата част от страната ще има значителни валежи от дъжд.

В неделя, 29 ноември, снеговалежът ще обхване по-голямата част от страната, като в Северна България ще се образува снежна покривка.

Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане като в момента повечето пътни настилки са превантивно обработени от Областните пътни управления и фирмите по поддръжка. Те непрекъснато следят метеорологичните прогнози за своевременна намеса, особено в проходите и високопланинските райони.