Океанът ни предпазва от най-тежките последствия на глобалното затопляне, но самият той вече има "треска"
Водите поглъщат голяма част от излишната топлина на планетата
Карина фон Шукман, авторка на доклада "Индикатори за глобалните климатични промени" (IGCC) и старши съветник в "Меркатор Оушън Интернешънъл", пише в "Гардиън" за това, как океанът е бил "нашият най-голям и най-непретенциозен съюзник" в борбата срещу климатичните промени, тъй като поглъща голяма част от излишната топлина на планетата.
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Тя обаче добавя: "Затоплянето на океана и по-честите и интензивни морски горещи вълни са признаци, че този буфер е на предела на издръжливостта си. Топлината, която сме изляли в океана, започва да се проявява като вреда."
Фон Шукман пише, че по-честите и интензивни морски горещи вълни са един от сигналите, идентифицирани в новия доклад на IGCC - "проверка на състоянието" на климатичната система, съставена от над 70 изследователи.
Тя също така предупреждава, че учените губят способността си да наблюдават тези промени поради съкращения на финансирането и закриването на наблюдателни станции.
Ученият заключава: "Почти всеки показател за климатичните промени свети в червено, но гражданите, бизнеса и политиците все още разполагат с инструментите, необходими за възстановяване на равновесието на планетата."