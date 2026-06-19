Карина фон Шукман, авторка на доклада "Индикатори за глобалните климатични промени" (IGCC) и старши съветник в "Меркатор Оушън Интернешънъл", пише в "Гардиън" за това, как океанът е бил "нашият най-голям и най-непретенциозен съюзник" в борбата срещу климатичните промени, тъй като поглъща голяма част от излишната топлина на планетата.

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Тя обаче добавя: "Затоплянето на океана и по-честите и интензивни морски горещи вълни са признаци, че този буфер е на предела на издръжливостта си. Топлината, която сме изляли в океана, започва да се проявява като вреда."

Фон Шукман пише, че по-честите и интензивни морски горещи вълни са един от сигналите, идентифицирани в новия доклад на IGCC - "проверка на състоянието" на климатичната система, съставена от над 70 изследователи.

Тя също така предупреждава, че учените губят способността си да наблюдават тези промени поради съкращения на финансирането и закриването на наблюдателни станции.

Ученият заключава: "Почти всеки показател за климатичните промени свети в червено, но гражданите, бизнеса и политиците все още разполагат с инструментите, необходими за възстановяване на равновесието на планетата."

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