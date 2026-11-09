Доклад на ООН предупреждава, че 2026 г. ще е сред четирите най-горещи години, засилвайки натиска върху COP31 за климатични действия

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Тази година е напът да се превърне в една от четирите най-горещи в историята, като това се дължи на мощното явление Ел Ниньо и продължаващата тенденция на затопляне, която трае вече повече от десетилетие, сочи доклад на ООН, публикуван днес, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

На фона на провеждащата се от днес до 20 ноември 31-ва Конференция на страните участнички в Рамковата конвенция на ООН за промените в климата (COP 31) в Анталия, Турция, докладът на Световната метеорологична организация (СМО) "Състоянието на климата" предоставя най-новите налични данни, които да послужат като основа за техните дискусии.

Между януари и септември тази година средната глобална температура е била с 1,47 градуса по Целзий над средната стойност от прединдустриалната епоха и може да се повиши още повече заради силното явление Ел Ниньо, според доклада.

Докладът на СМО, който обхваща девет набора от данни, показа още, че всяка от изминалите 12 години, включително 2026 г., се нарежда сред 12-те най-топли години, регистрирани откакто около 1850 г. започва воденето на статистика.

"Всеки показател тук разказва една и съща история. Виждаме, че топлината, задържана от парниковите газове, се проявява в океана, в атмосферата, в топенето на ледовете и в покачването на морското равнище", каза пред репортери в Женева преди началото на конференцията Джон Кенеди, ръководител на Отдела за климатична информация към Световната метеорологична организация.

Климатичната служба "Коперник" на ЕС вече посочи, че 2026 г. почти със сигурност ще стане втората календарна година след 2024 г., която ще надхвърли прага от 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, определен в Парижкото споразумение от 2015 г.

Според доклада на ООН планетата натрупва все повече топлина, като температурите на океаните продължават да се повишават през тази година над рекордните нива от 2025 г.

Средното морско равнище в световен мащаб също е достигнало рекордно ниво през тази година, вследствие на топенето на ледници и ледени покривки, както и на разширяването на морската вода при нейното нагряване, се посочва още в доклада.

Днес световни лидери, делегати и активисти за климата дадоха старт на преговорите в Турция за ограничаване на климатичните промени, които през изминалата година доведоха до повишаване на температурите и смъртоносни горещи вълни в Европа и извън нея, и допринесоха за бедствия като опустошителните наводнения в Непал, отбелязва Асошиейтед прес.

Конференцията се провежда в момент, когато личи необходимостта правителствата да преосмислят енергийните си политики и да увеличат инвестициите във възобновяеми източници като вятърната и слънчевата енергия.

"COP31 трябва да даде силен тласък на решенията" каза по време на откриването изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата Саймън Стийл, цитиран от Асошиейтед прес.

По думите на Стийл постигането на съгласие по практически решения, като например намаляването на емисиите на метан, може да послужи като "планетарен леден компрес", който да помогне за ограничаване на глобалното затопляне.

Метанът остава в атмосферата за по-кратко време, но затопля планетата много по-бързо от другите парникови газове. Използването на електроенергия от възобновяеми източници вместо нефт, газ и въглища, също може да допринесе за намаляване на глобалното затопляне.

Делегатите, събрали се в средиземноморския курортен град Анталия, ще бъдат подложени на натиск да формулират нови ангажименти за действия в областта на климата, като същевременно изпълняват предишните си обещания. Залогът е голям предвид твърдението на климатолозите, че глобалното затопляне вероятно ще надхвърли 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива от началото на 19-и век.

Ограничаването на покачването на температурите до този праг беше цел, поставена по време на Парижкото споразумение от 2015 г. Оттогава насам тя е във фокуса на международните преговори по климата, припомня Асошиейтед прес.

Фактът, че тази цел вече не е реалистична, подчертава колко трудно се оказва за света да намали емисиите на парникови газове, които се отделят в атмосферата при изгарянето на изкопаеми горива като нефт, газ и въглища, което води до климатични промени.

По думите на турския министър околната среда, климатичните промени и градоустройството и председател на COP31 Мурат Курум Конференция на страните участнички в Рамковата конвенция на ООН за промените в климата e "първата, на която ще стане ясно без никакво съмнение, че светът ще надхвърли целта от 1,5 градуса".

"Няма да си затваряме очите и няма да занижим амбициите си. Успехът започва, когато нашите решения стигнат до последното звено. Ако искаме да споделим едно бъдеще, трябва да споделим и отговорността за него", каза Курум.

Очаква се също така делегатите да обсъдят по време на срещата как да се помогне на по-бедните страни да поемат разходите за приспособяване към повишаващите се температури и екстремните метеорологични явления - и двете свързани с климатичните промени, както и за прехода от изкопаеми горива, отбелязва още Асошиейтед прес.

Предишните две срещи на върха - COP30 в Бразилия и COP29 в Азербайджан, бяха подложени на критики, защото приключиха без значими споразумения за начините за намаляване на емисиите на парникови газове. В окончателните текстове на тези конференции дори не се споменаваха горивата. На COP28 в Дубай делегатите се бяха споразумели за преход към отказ от изкопаемите горива. САЩ - вторият по големина замърсител в света след Китай, отново отсъстват от срещата на върха.

"Нито една конференция COP не е чудодейно средство, което може да спре климатичните промени за една нощ. Но всяка от последните конференции COP е постигала съществен напредък. COP31 в Анталия също ще го направи", каза още Саймън Стийл.