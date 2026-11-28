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Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен за утре в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на своя сайт. Оттам призовават да се тръгва на път само при крайна необходимост и добавят, че това ще е първият за сезона т. нар. леден ден с отрицателни максимални температури.

Предупреждението важи за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. През нощта и утре през деня там се очакват значителни валежи от сняг и натрупване на снежна покривка, както и отрицателни максимални температури.

В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с. Вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, извън заливите - 5-6 бала.

За останалата част на страната е обявен жълт код за снеговалежи, допълва БТА.

Според прогнозата за времето през нощта срещу неделя валежите ще продължат. В по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг. Обилни по количество ще са снеговалежите в Предбалкана и планинските райони, където ще се образува значителна снежна покривка, съобщиха от НИМХ.

Снимка: БТА

В неделя ще продължи да вали сняг, по-интензивно в Рило-Родопската област. От север снеговалежите постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи. Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 4°, за София - около минус 2°.

НИМХ: Отложете всяко пътуване, което не е наложително

Дежурния синоптик в Националния Институт по хидрология и метеорология Анастасия Кирилова предупреди в събота вечер: "По отношение на гражданите, моят съвет е в такава обстановка, всяко пътуване, което не е изключително наложително, да бъде отложено и да се изчака отминаване на циклон и спиране на валежите, за да не възникват допълнителни усложнения по време на пътуванията".

Тепърва предстои застудяване, допълни синоптикът пред БНТ: "В неделя ще има ден с отрицателни максимални температури, т.е. леден ден в голямата част от страната, по-голямата част от Северна и Западна България. А през следващите дни това ще бъде в цялата страната, и като очакваме минимални температури под минус 10 градуса на много места в страната. И отрицателни дневни температури. Така че въпреки че няма да вали през следващата седмица толкова много и в цялата страна, ще бъде много студено. Така че нека се има предвид, че обстановката е зимна. Цялата седмица ще бъде с ниски температури и с зимно време."

Над 190 сигнала на тел. 112 за щети, свързани с валежите и ветровете

Над 190 са постъпилите сигнали на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕН 112) за щети, свързани с валежите и ветровете от 07.00 до 17.00 часа в събота.

Регистрираните сигнали за паднали дървета в РЦ 112 Монтана са 11 - 5 в Ловеч, 4 във Враца и 2 в Плевен. Без електрозахранване е село Соколаре, общ. Бяла Слатива. Постъпили са сигнали за липса на ел. захранване в едно населено място в обл. Плевен и в две в обл. Враца.

Постъпил е един сигнал за намалена видимост до 100 м. на АМ "Хемус" в района на Ябланица.

73 са регистрираните сигнали от граждани за непочистени, неопесъчени и заледени участъци в област Ловеч - 27 сигнала, област Плевен - 20 сигнала, област Враца - 17 сигнала, област Монтана - 8 и област Видин - 1.

Сигнализирано е за голямо задръстване на главен път Е79 от Краводер посока Враца, поради закъсала цистерна.

В РЦ 112 Русе са постъпили 2 сигнала за населени места без ел. захранване - село Острово, общ. Завет и село Гарван, община Ситово. Сигналите за паднали дървета са 22, 11 от които в област Русе, 7 в област Разград, 2 в област Габрово и по един в областите Силистра и Велико Търново.

За заледени и неопесъчени пътища сигналите са 35 - 18 за област Велико Търново, 7 за област Русе, 6 за област Габрово и 4 за област Разград.

За Южен Централен район, обслужван от РЦ 112 Кърджали, са постъпили два сигнала - за паднало дърво в Пловдив и Пазарджик.

В РЦ 112 София постъпилите сигнали за паднали дървета са 10.

Сигналите за намалена видимост са 6 - за София град и София област, един сигнал за липса на електрозахранване в Кюстендил.

В РЦ 112 Бургас са постъпили два сигнала за липса на електрозахранване - в областите Ямбол и Стара Загора. Вследствие на силен вятър са постъпили сигнали за поражения в област Стара Загора - два и един за област Ямбол.

8 са сигналите за паднали дървета - четири в област Ямбол, три в област Бургас и един в област Стара Загора.

За непочистени пътища, вследствие на снеговалеж да подадени три сигнала - един за област Стара Загора и два за област Сливен.

В РЦ 112 Варна са постъпили четири сигнала за паднали дървета - два във Варна и по един за Добрич и Шумен.

Всички сигнали са своевременно предадени за реакция на служби да спешно реагиране и компетентни структури, включени в системата 112.