Опасно време в неделя: Предстои "леден ден", оранжев код за много сняг, избягвайте да пътувате
Предупреждението важи за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич
Оранжев код за значителни валежи от сняг е обявен за утре в 16 области на България, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на своя сайт. Оттам призовават да се тръгва на път само при крайна необходимост и добавят, че това ще е първият за сезона т. нар. леден ден с отрицателни максимални температури.
Опасно време
Предупреждението важи за областите Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Стара Загора, Габрово, Ловеч, Велико Търново, София област, Враца, Монтана, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. През нощта и утре през деня там се очакват значителни валежи от сняг и натрупване на снежна покривка, както и отрицателни максимални температури.
В областите Добрич, Варна и Бургас е издадено и предупреждение за силен и временно бурен североизточен вятър с пориви до 20-24 м/с. Вълнението на морето се очаква да бъде 4-5 бала, извън заливите - 5-6 бала.
За останалата част на страната е обявен жълт код за снеговалежи, допълва БТА.
Според прогнозата за времето през нощта срещу неделя валежите ще продължат. В по-голямата част от Южна България дъждът ще премине в сняг. Обилни по количество ще са снеговалежите в Предбалкана и планинските райони, където ще се образува значителна снежна покривка, съобщиха от НИМХ.
В неделя ще продължи да вали сняг, по-интензивно в Рило-Родопската област. От север снеговалежите постепенно ще отслабват, а след обяд в Дунавската равнина ще спират. В Добруджа и по планинските проходи ще има снежни виелици и ще се образуват преспи. Максималните температури за Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 4° и минус 2°, в Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието - между 0° и 4°, за София - около минус 2°.
НИМХ: Отложете всяко пътуване, което не е наложително
Дежурния синоптик в Националния Институт по хидрология и метеорология Анастасия Кирилова предупреди в събота вечер: "По отношение на гражданите, моят съвет е в такава обстановка, всяко пътуване, което не е изключително наложително, да бъде отложено и да се изчака отминаване на циклон и спиране на валежите, за да не възникват допълнителни усложнения по време на пътуванията".
Тепърва предстои застудяване, допълни синоптикът пред БНТ: "В неделя ще има ден с отрицателни максимални температури, т.е. леден ден в голямата част от страната, по-голямата част от Северна и Западна България. А през следващите дни това ще бъде в цялата страната, и като очакваме минимални температури под минус 10 градуса на много места в страната. И отрицателни дневни температури. Така че въпреки че няма да вали през следващата седмица толкова много и в цялата страна, ще бъде много студено. Така че нека се има предвид, че обстановката е зимна. Цялата седмица ще бъде с ниски температури и с зимно време."
Над 190 сигнала на тел. 112 за щети, свързани с валежите и ветровете
Над 190 са постъпилите сигнали на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕН 112) за щети, свързани с валежите и ветровете от 07.00 до 17.00 часа в събота.
Регистрираните сигнали за паднали дървета в РЦ 112 Монтана са 11 - 5 в Ловеч, 4 във Враца и 2 в Плевен. Без електрозахранване е село Соколаре, общ. Бяла Слатива. Постъпили са сигнали за липса на ел. захранване в едно населено място в обл. Плевен и в две в обл. Враца.
Постъпил е един сигнал за намалена видимост до 100 м. на АМ "Хемус" в района на Ябланица.
73 са регистрираните сигнали от граждани за непочистени, неопесъчени и заледени участъци в област Ловеч - 27 сигнала, област Плевен - 20 сигнала, област Враца - 17 сигнала, област Монтана - 8 и област Видин - 1.
Сигнализирано е за голямо задръстване на главен път Е79 от Краводер посока Враца, поради закъсала цистерна.
В РЦ 112 Русе са постъпили 2 сигнала за населени места без ел. захранване - село Острово, общ. Завет и село Гарван, община Ситово. Сигналите за паднали дървета са 22, 11 от които в област Русе, 7 в област Разград, 2 в област Габрово и по един в областите Силистра и Велико Търново.
За заледени и неопесъчени пътища сигналите са 35 - 18 за област Велико Търново, 7 за област Русе, 6 за област Габрово и 4 за област Разград.
За Южен Централен район, обслужван от РЦ 112 Кърджали, са постъпили два сигнала - за паднало дърво в Пловдив и Пазарджик.
В РЦ 112 София постъпилите сигнали за паднали дървета са 10.
Сигналите за намалена видимост са 6 - за София град и София област, един сигнал за липса на електрозахранване в Кюстендил.
В РЦ 112 Бургас са постъпили два сигнала за липса на електрозахранване - в областите Ямбол и Стара Загора. Вследствие на силен вятър са постъпили сигнали за поражения в област Стара Загора - два и един за област Ямбол.
8 са сигналите за паднали дървета - четири в област Ямбол, три в област Бургас и един в област Стара Загора.
За непочистени пътища, вследствие на снеговалеж да подадени три сигнала - един за област Стара Загора и два за област Сливен.
В РЦ 112 Варна са постъпили четири сигнала за паднали дървета - два във Варна и по един за Добрич и Шумен.
Всички сигнали са своевременно предадени за реакция на служби да спешно реагиране и компетентни структури, включени в системата 112.